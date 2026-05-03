Dramma Massese | retrocede in Promozione Ko con la Larcianese Incidenti e tensione cariche della polizia

La Massese perde lo spareggio contro la Larcianese e retrocede in Promozione. La partita si è giocata al campo “Degli Oliveti” e si è conclusa con una sconfitta della squadra locale. Durante l'incontro si sono verificati incidenti e momenti di tensione, che hanno portato all'intervento delle forze di polizia con cariche sul territorio. La sconfitta segna la fine della stagione per la formazione massese.

Massa, 3 maggio 2026 – Incubo al “Degli Oliveti”: la Massese retrocede in Promozione perdendo in casa lo spareggio di Eccellenza con la Larcianese. Una giornata sportivamente drammatica per i colori bianconeri. Ci sono stati momenti di tensione al termine della gara con la polizia schierata in assetto antisommossa che ha dovuto fronteggiare i tifosi. Eppure l’inizio era stato da grande festa dello sport, con il sostegno dei supporter e la realizzazione di una coreografia per caricare la squadra. Ma non è bastato. Giornata da incubo. La Larcianese vince e resta in Eccellenza, mentre la Massese scivola giù, in Promozione appunto. Termina 1-2 la sfida che pure la Massese sembrava poter fare sua dopo il vantaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dramma Massese: retrocede in Promozione. Ko con la Larcianese. Incidenti e tensione, cariche della polizia Notizie correlate Leggi anche: La Massese gioca la partita della salvezza. Al ’Vitali’ la sfida playout con la Larcianese Leggi anche: Massese Occasione d’oro con la Larcianese: "Partita decisiva da vincere a tutti i costi" Contenuti e approfondimenti Si parla di: Serie D: alla Pistoiese restano solo i playoff, dramma Poggibonsi – Risultati e classifiche. Dramma Massese: retrocede in Promozione. Ko con la Larcianese. Incidenti e tensione, cariche della poliziaGiornata da incubo per l’ambiente bianconero, che vede sfumare la categoria al Degli Oliveti: va in vantaggio, ma poi subisce l’arrembaggio degli ospiti, anche dopo l’espulsione di Bechini ... lanazione.it Dilettanti Toscana, dramma Massese: è retrocessione. Giù anche la Pro Livorno, Zenith in finale playoffTOSCANA. Un dramma sportivo. Per il verdetto finale e per come questo esito è maturato. La Massese, nonostante i 1.000 tifosi al Degli Oliveti e la coreografia della curva, retrocede in Promozione per ... msn.com