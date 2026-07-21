Massalengo si rialza dopo il nubifragio | riapre la strada interessata dai crolli

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi giorni dal nubifragio di venerdì che ha causato il crollo di alcune cascine, la strada interessata dai cedimenti è stata riaperta. La riapertura riguarda il tratto che collega diverse zone del paese, dopo i lavori di messa in sicurezza. Le autorità hanno concluso le operazioni di ripristino e verifica della stabilità del manto stradale. La riapertura consente ora il transito regolare nella zona interessata.

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Massalengo (Lodi), 21 luglio 2026 – A pochi giorni dal violento nubifragio di venerdì, che ha provocato il crollo di alcune cascine a Massalengo, il paese compie un importante passo verso il ritorno alla normalità. Dopo oltre 48 ore di lavoro senza sosta, la strada interessata dai crolli è stata ripulita e salvo imprevisti, sarà r iaperta regolarmente nella giornata di oggi, martedì 21 luglio, al termine delle operazioni di messa in sicurezza e rimozione delle macerie. https:www.ilgiorno.itvideomaltempo-crollo-in-una-cascina-del-lodigiano-morte-alcune-mucche-s1xemo9t Nella serata di lunedì i l sindaco Severino Serafin i ha voluto ringraziare pubblicamente chi si è impegnato per restituire il prima possibile la viabilità alla comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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