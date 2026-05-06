L'inflazione torna a salire, spingendo le banche a adottare un atteggiamento più cauto nelle valutazioni dei finanziamenti. Tra limiti di reddito e aumenti dei tassi di interesse, chi sta pensando di richiedere un prestito in banca deve conoscere bene le regole del gioco. Acquistare una casa rappresenta spesso un passo importante, legato a sogni e obiettivi di vita, ma è fondamentale avere chiaro il quadro delle condizioni finanziarie prima di firmare.

L ’acquisto di una casa è, per molti, il progetto di una vita, un traguardo che profuma di indipendenza e di futuro. Ma negli ultimi tempi, varcare la soglia della banca per chiedere un finanziamento richiede un pizzico di attenzione in più. Il panorama dei mutui sta cambiando volto: quella stagione di ribassi che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo sembra giunta al capolinea, lasciando spazio a una nuova fase in cui la prudenza è diventata la migliore amica del portafoglio. Inps, come funziona il nuovo Isee 2026: dal valore della casa ai figli X Mutuo casa, addio ribassi: l’inflazione torna a bussare alla porta. Tutto parte dall’inflazione, ovvero l’aumento generalizzato dei prezzi che riduce il potere d’acquisto dei risparmi, che sta tornando a colpire duramente.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’inflazione rialza la testa e le banche si fanno più prudenti. Dai limiti di reddito, al rialzo dei tassi, tutto quello che c'è sapere prima di firmare il finanziamento in banca

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