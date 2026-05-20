Dopo quattordici anni dalle scosse di terremoto avvenute nel maggio del 2012, si conclude ufficialmente un capitolo importante per la regione Emilia-Romagna. Le comunità locali, le infrastrutture e le strutture pubbliche hanno completato i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza. Le autorità hanno annunciato che le operazioni di ripristino sono terminate e che la regione si può considerare completamente ricostruita. Questa conclusione segna la fine di un lungo percorso di interventi e risanamenti.

Sono passati 14 anni dalle scosse di terremoto del maggio del 2012 e si chiude ufficialmente una pagina storica. Il 2025 ha segnato la fine dello Stato di emergenza e il 2026 sancisce il passaggio definitivo alla fase di ricostruzione di rilievo nazionale. Un percorso che ha funzionato, tanto da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terremoto in Emilia Romagna oggi!

Sullo stesso argomento

Terremoto in Emilia, 14 anni dopo: a Ferrara ancora in corso 186 interventiFerrara, 20 maggio 2026 – Le ferite, sui muri della città, si stanno pian piano rimarginando.

Esce da casa per andare a scuola ma scompare nel nulla: a Reggio Emilia si cerca Elena, ha 14 anniA Reggio Emilia si cerca Elena, ha 14 anni: la ragazza ieri è uscita da casa per andare a scuola ma non ci è mai arrivata.

14 anni dopo il terremoto: l'Emilia si rialza definitivamente e fa scuola x.com

Sisma, 14 anni fa la distruzione: Straordinaria risposta di solidarietàLe conseguenze furono disastrose: si contarono complessivamente 28 vittime e migliaia le persone sfollate. Il presidente Michele de Pascale: La ricostruzione privata è stata completata, procediamo co ... ilrestodelcarlino.it

Terremoto in Emilia, 14 anni dopo: a Ferrara ancora in corso 186 interventiQuelli conclusi sono 127, a breve inizieranno le opere per il recupero del Castello Estense. Per le chiese la Regione ha investito venti milioni. In città è in partenza il restauro dell’Ipsia. Oggi a ... msn.com