Luciano Darderi incontra Pedro Martinez al torneo ATP 250 di Estoril, dopo la sconfitta a Bastad. Il match si svolge nel primo turno, con Darderi che cerca di risollevarsi dalla recente delusione. I precedenti tra i due giocatori sono limitati e non ci sono risultati significativi da analizzare. Il pronostico indica un confronto equilibrato, con Darderi che punta a migliorare il risultato della precedente partecipazione.

Luciano Darderi affronta Pedro Martinez all’Atp 250 di Estoril: l’analisi del match, i precedenti e il pronostico del primo turno dell’azzurro. Dopo la delusione di Bastad, Luciano Darderi è chiamato a voltare pagina. E a farlo, anche, con una certa celerità. L’azzurro inaugura il proprio cammino all’Atp 250 di Estoril affrontando Pedro Martinez, avversario esperto e particolarmente a suo agio sulla terra battuta. Per l’italo-argentino sarà un test da non sottovalutare, contro un giocatore che conosce bene questo tipo di superficie e che proverà a sfruttare ogni occasione per metterlo in difficoltà. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Darderi arriva in Portogallo pochi giorni dopo la finale persa contro Andrey Rublev, una partita che gli ha lasciato più di qualche rimpianto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Martinez-Darderi, l’azzurro cerca risposte dopo la delusione di Bastad: il pronostico

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