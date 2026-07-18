Sabato 18 luglio si gioca la semifinale tra Luciano Darderi e Adolfo Daniel Vallejo a Bastad. Darderi, in corsa per la seconda finale consecutiva all’Atp 250, affronta l’avversario in un match decisivo. La partita si svolge sul campo in terra battuta, con Darderi che ha vinto le ultime due partite contro avversari di livello simile. Vallejo cerca di fermare la corsa dell’avversario.

Semifinale a Bastad per Luciano Darderi, opposto ad Adolfo Daniel Vallejo: ecco l’analisi dell’incontro e il pronostico del match di sabato 18 luglio. Luciano Darderi è a un passo dalla seconda finale consecutiva all’Atp 250 di Bastad. Dopo aver difeso con successo il titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Daniel Altmaier, l’azzurro si gioca ora l’accesso all’ultimo atto contro Adolfo Daniel Vallejo, una delle sorprese più interessanti del torneo svedese. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il paraguaiano si è guadagnato la semifinale grazie a un percorso di livello notevole: dopo aver superato Miguel Damas all’esordio, Vallejo ha eliminato anche il nostro Stefano Travaglia al termine di una sfida piuttosto combattuta, confermando che quella in Svezia è per lui una settimana particolarmente positiva. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Vallejo-Darderi, l’azzurro va a caccia della finale a Bastad: il pronostico

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