LIVE Darderi-Vallejo ATP Bastad 2026 in DIRETTA | l’azzurro insegue la finale

Luciano Darderi affronta Adolfo Daniel Vallejo nella semifinale dell’ATP 250 di Bastad, in Svezia. L’azzurro, campione in carica, cerca di conquistare un pass per la finale. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Bastad 2026 in Svezia che vede di fronte Luciano DARDERI (campione uscente) contro Adolfo Daniel VALLEJO. Campione uscente del torneo in Svezia che ha superato il pericolosissimo portoghese Nuno Borges non senza difficoltà soprattutto nel primo set. Per riconfermarsi campione a Bastad Darderi deve intanto superare la rivelazione del 2026, il classe 2004 paraguayano Vallejo, che ha ottenuto ottimi risultati proprio da questa stagione. In quarti di finale il sud americano ha superato il qualificato azzurro Stefano Travaglia dopo un primo parziale lottatissimo e un secondo concluso velocemente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Nuno Borges vs Luciano Darderi Highlights | Bastad 2026 Quarter-Final

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