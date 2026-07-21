Marta Fascina si è tatuata Silvio Berlusconi | il gesto d’amore a tre anni dalla morte del Cavaliere FOTO

A tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina si è tatuata sull’avambraccio sinistro un ritratto che la raffigura con l’ex premier. Il disegno rappresenta un’immagine condivisa tra i due, rendendo permanente il ricordo di Berlusconi. La decisione è stata condivisa pubblicamente attraverso le foto del tatuaggio.

A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Marta Fascina si è tatuata sull’avambraccio sinistro un ritratto che la raffigura insieme al Cavaliere, rendendo permanente il ricordo dell’uomo con cui ha condiviso gli ultimi anni della sua vita. Le immagini del tatuaggio sono state pubblicate inizialmente dal settimanale Chi e successivamente rilanciate da Dagospia. A confermare la realizzazione dell’opera sono stati anche lo studio di tatuaggi milanese e il tatuatore che l’ha eseguita, condividendo alcune fotografie sui propri profili social. Il disegno è stato realizzato in una posizione ben visibile, sull’avambraccio sinistro. A corredo degli scatti, il tatuatore ha scritto: “ Grazie per averci permesso di dare forma a un ricordo così prezioso, per sempre nel cuore e sulla pelle. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Marta Fascina si tatua Berlusconi: il volto del Cav sull'avambraccio sinistro

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