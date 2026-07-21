A oltre tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha pubblicato un messaggio in cui afferma “Per sempre…”. Il ricordo dell’ex presidente del Consiglio rimane presente nella politica e tra le persone vicine a lui. La dichiarazione è stata condivisa pubblicamente, senza ulteriori dettagli o commenti. La sua frase evidenzia la permanenza del suo ricordo nelle vite di chi lo ha conosciuto.

Sono passati più di tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, ma il ricordo dell’ex presidente del Consiglio continua a essere vivo non solo nella politica italiana, ma anche nella vita delle persone che gli sono state più vicine. Tra queste c’è Marta Fascina, che dopo la scomparsa del fondatore di Forza Italia non ha mai nascosto il dolore per la perdita e il forte legame che li univa. Nel corso degli anni la deputata ha più volte scelto di ricordare pubblicamente il Cavaliere attraverso gesti e messaggi carichi di significato. Anche sui social network il suo profilo è rimasto una sorta di diario dedicato alla loro storia d’amore, con fotografie e parole che testimoniano un sentimento che, a suo dire, continua a vivere nonostante il trascorrere del tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Marta Fascina, la decisione a 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi: “Per sempre…”

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