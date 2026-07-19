Marta Fascina si è fatta tatuare sull’avambraccio una foto con Silvio Berlusconi – Il video
Marta Fascina ha mostrato un video in cui si vede mentre si fa tatuare sull’avambraccio sinistro un ritratto che la ritrae insieme a un ex presidente del Consiglio. Il disegno rappresenta il fondatore di un partito politico e lei stessa. Il tatuaggio è stato realizzato recentemente come modo per ricordare l’ex leader. La donna ha condiviso il momento attraverso i social media.
Un nuovo tatuaggio per ricordare Silvio Berlusconi. Marta Fascina, ultima compagna dell’ex presidente del Consiglio, si è fatta tatuare sull’avambraccio sinistro un ritratto che la raffigura accanto al fondatore di Forza Italia. L’immagine, ripresa da una fotografia privata della coppia, è stata pubblicata dal settimanale Chi e da Dagospia. A realizzare il tatuaggio è stato uno studio di Milano, che ha condiviso sui propri canali social alcune fotografie del lavoro accompagnandole con un messaggio rivolto a Fascina: “Grazie per averci permesso di dare forma a un ricordo così prezioso, per sempre nel cuore e sulla pelle”. Non è il primo omaggio che la deputata dedica a Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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uh uh uh, Marta Fascina potrebbe aver fatto la prima cosa utile e divertente della sua inutile e inconsistente carriera parlamentare... ihh ihhhh ihhhhh x.com
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