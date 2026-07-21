Marta Fascina e il tatuaggio con Berlusconi | non è il primo ecco cosa aveva fatto prima e perché ha commosso l’Italia

Marta Fascina ha fatto tatuare sull’avambraccio sinistro un’immagine di Silvio Berlusconi. Non è il primo tatuaggio dedicato a lui: in passato aveva già inciso un altro disegno sulla pelle. La scelta di questa nuova immagine ha suscitato attenzione e commozione in Italia.

Un ricordo inciso sulla pelle per sempre. Marta Fascina ha scelto di onorare la memoria di Silvio Berlusconi con un gesto che difficilmente passa inosservato: un tatuaggio che la ritrae accanto al fondatore di Forza Italia, impresso sull’avambraccio sinistro in una posizione estremamente visibile. L’immagine riproduce una fotografia privata della coppia, un momento intimo ora trasformato in arte permanente. La notizia è emersa attraverso le pagine del settimanale Chi e successivamente rilanciata da Dagospia, ma è lo stesso studio milanese che ha realizzato l’opera a confermare e celebrare il lavoro attraverso i propri canali social. Andrea... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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