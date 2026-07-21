Marta Fascina e il tatuaggio con Berlusconi | non è il primo ecco cosa aveva fatto prima e perché ha commosso l’Italia

Da screenworld.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Marta Fascina ha fatto tatuare sull’avambraccio sinistro un’immagine di Silvio Berlusconi. Non è il primo tatuaggio dedicato a lui: in passato aveva già inciso un altro disegno sulla pelle. La scelta di questa nuova immagine ha suscitato attenzione e commozione in Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ricordo inciso sulla pelle per sempre. Marta Fascina ha scelto di onorare la memoria di Silvio Berlusconi con un gesto che difficilmente passa inosservato: un tatuaggio che la ritrae accanto al fondatore di Forza Italia, impresso sull’avambraccio sinistro in una posizione estremamente visibile. L’immagine riproduce una fotografia privata della coppia, un momento intimo ora trasformato in arte permanente. La notizia è emersa attraverso le pagine del settimanale Chi e successivamente rilanciata da Dagospia, ma è lo stesso studio milanese che ha realizzato l’opera a confermare e celebrare il lavoro attraverso i propri canali social. Andrea... 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Marta Fascina si è fatta tatuare sull’avambraccio una foto con Silvio Berlusconi – Il videoMarta Fascina ha mostrato un video in cui si vede mentre si fa tatuare sull’avambraccio sinistro un ritratto che la ritrae insieme a un ex presidente...

Marta Fascina, la decisione a 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi: “Per sempre…”A oltre tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha pubblicato un messaggio in cui afferma “Per sempre…”.

Temi più discussi: Marta Fascina si è fatta tatuare sull’avambraccio una foto con Silvio Berlusconi – Il video; Il tatuaggio di Marta Fascina per Berlusconi: il volto del Cavaliere inciso sul braccio (e le iniziali S.B. sul dito); Marta Fascina si è tatuata il volto di Silvio Berlusconi sul braccio; Il ritorno di Marta Fascina nella nostra estate berlusconiana.

marta fascina marta fascina e ilMarta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, si è fatta tatuare una loro foto insieme sull’avambraccioMarta Fascina, l'ultima compagna di Silvio Berlusconi, si è fatta tatuare sull'avambraccio sinistro una foto che li ritrae insieme, in ricordo del loro ... fanpage.it

marta fascina marta fascina e ilMarta Fascina spiazza tutti: si è tatuata il volto di Silvio Berlusconi sul braccio, la fotoMarta Fascina sorprende: si è tatuata il volto di Silvio Berlusconi sul braccio. Il dettaglio che non passa inosservato. donnaglamour.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web