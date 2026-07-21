Marta Bunda eletta Miss Bologna insultata per il colore della pelle e sui social è bufera | la sua replica è da applausi

Dopo aver vinto il titolo di Miss Bologna, una ragazza ha ricevuto insulti sui social media legati al colore della pelle. La giovane ha risposto con un messaggio che ha riscosso molti consensi. La sua gioia si è spenta in poche ore, dopo aver condiviso alcune foto con la fascia e aver ricevuto i primi complimenti. La vicenda ha generato una discussione online, con commenti di solidarietà e sostegno alla ragazza.

La gioia è durata poche ore. Il tempo di postare qualche foto con la fascia scintillante, di ricevere i primi complimenti, di assaporare quel momento che ogni ragazza che partecipa a un concorso di bellezza sogna. Poi è arrivato il diluvio. Marta Bunda, 24 anni, nata a Imola da genitori di origine congolese, ha conquistato la fascia di Miss Bologna 2026 e si è ritrovata travolta da un’ondata di insulti razzisti sui social che ha trasformato una celebrazione in un caso nazionale. “Proprio la classica ragazza bolognese verace da generazioni”, ha scritto qualcuno con sarcasmo malcelato. “ Votata solo perché scura, l’Emilia di sinistra funziona così “, le parole di un altro utente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Marta Bunda, eletta Miss Bologna 2026, offese razziste sui social per il colore della sua pelle

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Quando fu eletta Miss Italia Denny Mendez, non mancò chi decise di insultarla per il colore della pelle. Ma sono passati 30 anni, e fa male sapere che siamo ancora a quel punto, commenta amara Marta Bunda, 24enne nata a Imola e di origini congolesi, ch x.com

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