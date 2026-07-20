Marta Bunda, vincitrice della fascia di Miss Bologna, ha ricevuto insulti sui social media, con alcuni commenti che le attribuivano il successo solo per la sua pelle scura. La ragazza ha risposto agli haters sottolineando che l’appartenenza a un Paese si basa sulla propria storia. La vicenda si inserisce in un contesto di discriminazioni ancora presenti nel mondo delle competizioni di bellezza.

Sono passati 30 anni dalla proclamazione di Denny Mendez come Miss Italia, ma a giudicare da quanto successo a Marta Bunda, vincitrice della fascia di Miss Bologna, c’è ancora molta strada da fare. La 24enne nata a Imola da genitori di origine congolese, infatti, è stata offesa e insultata sui social per il colore della propria pelle. “Proprio la classica ragazza bolognese verace da generazioni”, ha scritto qualcuno, “Votata solo perché scura, l’Emilia di sinistra funziona così”, le parole di qualcun altro. “ Purtroppo, al mondo ci sono persone che non sanno cosa significhi l’umanità ”, è stata la replica online della diretta interessata, come riporta Leggo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ha vinto solo perché scura di pelle”: Miss Bologna, Marta Bunda, insultata sui social. La replica agli haters: “L’appartenenza a un Paese ti viene data dalla tua storia””

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