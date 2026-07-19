Marta Bunda eletta Miss Bologna 2026 sui social commenti e insulti razzisti | Non sarai mai italiana

Marta Bunda, 24 anni, è stata eletta Miss Bologna 2026. Dopo la vittoria, ha ricevuto commenti e insulti razzisti online, tra cui un messaggio che le contestava l'italianità. Nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, ha ringraziato chi le ha mostrato sostegno, commentando che alcune persone non comprendono il significato di umanità.

Marta Bunda, 24 anni, è stata eletta Miss Bologna 2026. Dopo la vittoria, è stata bersaglio di insulti razzisti sui social. Nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, ha ringraziato chi le ha espresso sostegno: "Ci sono persone che non sanno cosa significhi l'umanità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Insulti razzisti contro Marta Bunda, eletta Miss Bologna 2026: «L'Italia non sarà mai il tuo paese»

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Marta Bunda, 24enne nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, è stata eletta #MissBologna 2026 e ha ottenuto l’accesso alle selezioni regionali di Miss Italia. Dopo la vittoria, sui social sono comparsi insulti razzisti. x.com

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