Marta Bunda eletta Miss Bologna 2026 sui social commenti e insulti razzisti | Non sarai mai italiana

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marta Bunda, 24 anni, è stata eletta Miss Bologna 2026. Dopo la vittoria, ha ricevuto commenti e insulti razzisti online, tra cui un messaggio che le contestava l'italianità. Nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, ha ringraziato chi le ha mostrato sostegno, commentando che alcune persone non comprendono il significato di umanità.

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Marta Bunda, 24 anni, è stata eletta Miss Bologna 2026. Dopo la vittoria, è stata bersaglio di insulti razzisti sui social. Nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, ha ringraziato chi le ha espresso sostegno: "Ci sono persone che non sanno cosa significhi l'umanità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Insulti razzisti contro Marta Bunda, eletta Miss Bologna 2026: «L'Italia non sarà mai il tuo paese»

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