grinzane cavour riaperta la gioielleria di mario roggero

La gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour è stata riaperta. Durante il periodo di detenzione dell'occupante, l’attività sarà gestita dalla moglie e da una delle figlie. La gestione temporanea è stata concordata con le autorità competenti. Nessun altro dettaglio sulla durata o eventuali restrizioni è stato comunicato. La riapertura riguarda esclusivamente la sede commerciale.

A occuparsi dell'attività, durante il periodo di detenzione dell'uomo, saranno la moglie e una delle figlie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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