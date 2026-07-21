A seguito dell’arresto di Mario Roggero, la gioielleria di famiglia a Gallo di Grinzane Cavour è stata riaperta. La gestione del negozio è stata affidata alla moglie e a una delle figlie. La donna ha commentato che per loro si tratta di un inizio di una nuova pagina. La gioielleria, che era rimasta chiusa, ora riapre con una nuova gestione familiare.

Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta. Il negozio di Gallo di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la sua pena nel carcere di Bollate, a Milano., "Ieri ho visto mio marito, siamo riusciti a stare insieme tre ore. Compatibilmente con il carcere sta bene. Dico solo che è assurdo che una persona di 72 anni, che ha sempre lavorato, debba subire una cosa del genere. Siamo qui dal 1980, non è una cosa normale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Grinzane Cavour, riaperta la gioielleria di Mario Roggero | La moglie: "Per noi inizia una nuova pagina"

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RIAPRE la GIOIELLERIA di ROGGERO, nel negozio la moglie e una delle figlie

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Temi più discussi: Grinzane Cavour, chiude la provinciale 3 a Gallo: al via i lavori per la nuova rotatoria; Roggero, interviene anche Musk: Pazzesco. Giudice e procuratore da condannare; Grinzane Cavour: la biblioteca comunale va in vacanza per la pausa estiva; Mario Roggero in cella a Bollate con detenuti celebri chiede costume e accappatoio. La moglie pensa alla riapertura della gioielleria.

La gioielleria di Mario Roggero, in località Gallo di Grinzane Cavour, è riaperta da questa mattina. A confermarlo all'Ansa è una delle figlie del gioielliere, condannato per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell'aprile del 2021. A occ x.com

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