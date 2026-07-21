La famiglia di un gioielliere detenuto a Bollate ha trascorso oltre tre ore con lui in carcere. La moglie e le quattro figlie riferiscono che sta bene e che potrebbe riaprire la gioielleria entro pochi giorni. La detenzione del gioielliere dura da quattro giorni. La famiglia ha descritto il colloquio come molto intenso.

La moglie e le quattro figlie hanno trascorso oltre tre ore con il gioielliere detenuto a Bollate da quattro giorni. La famiglia parla di un colloquio molto intenso e valuta la riapertura del negozio entro pochi giorni Dopo quattro giorni di detenzione nel carcere di Bollate, Mario Roggero ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Roggero, primo incontro in carcere con la famiglia: "Sta bene, imminente la riapertura della gioielleria"

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Mario Roggero, il passato del gioielliere: dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola

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Caso Roggero, la moglie: "Mario sta bene compatibilmente con ambiente"La moglie di Mario ha riferito che il marito sta bene e si trova in condizioni compatibili con l’ambiente in cui si trova.

Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

Dopo la sentenza definitiva le parti civili non hanno ricevuto risarcimenti da Mario #Roggero. La sentenza di primo grado aveva stabilito il pagamento di complessivi 480mila euro, oltre alle spese legali sostenute dalle quindici persone costituite x.com

Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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