La moglie di Mario ha riferito che il marito sta bene e si trova in condizioni compatibili con l’ambiente in cui si trova. Ha aggiunto di averlo trovato tranquillo e di aver ricevuto una buona impressione da lui. La dichiarazione è stata rilasciata in merito alla situazione attuale di Mario, coinvolto nel caso Roggero. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul suo stato di salute o sulle circostanze specifiche.

“Mario sta bene, è tutto apposto e siamo tranquilli. L’ho trovato tranquillo, mi ha fatto una buona impressione, sta bene compatibilmente con l’ambiente”. Lo ha detto Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero all’uscita dal carcere di Bollate dove oggi si è recata a trovare per quattro ore e mezza il marito detenuto da venerdì scorso. La donna, accompagnata dalle quattro figlie, è rimasta sorpresa della solidarietà arrivata questa mattina dal patron di Tesla Elon Musk, che questa mattina ha dedicato un post su X per il gioielliere di Grinzane Cavour: “Addirittura?”, ha commentato la donna prima di salire in macchina e andarsene. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Roggero, la moglie: "Mario sta bene compatibilmente con ambiente"

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