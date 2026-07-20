Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, ha lasciato il carcere di Bollate, dove il marito è detenuto da venerdì. Ai giornalisti ha dichiarato che Roggero sta bene, considerando le condizioni del carcere.

Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, lasciando il carcere di Bollate, in cui il marito è detenuto da venerdì scorso ha riferito ai giornalisti: "Mario sta bene, compatibilmente con l'ambiente". Insieme a lei sono state a trovare il gioielliere di Grinzane Cavour (condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo), anche le quattro figlie della coppia. "Siamo tranquilli, è tutto a posto. Mi ha fatto una buona impressione", ha riferito in aggiunta la donna, al termine della visita, durata oltre quattro ore. A chi le chiedeva della solidarietà espressa al gioielliere da Elon Musk, la signora Sandrone ha risposto: "Addirittura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Roggero, la moglie dopo l'incontro in carcere: "Mario sta bene, compatibilmente con l'ambiente"

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Mario Roggero, il passato del gioielliere: dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola

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