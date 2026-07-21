Una campagna di firme promossa dalla sinistra chiede di mantenere in carcere un uomo accusato di aver reagito a dei criminali. L’uomo, di nazionalità italiana e con una condizione economica favorevole, è stato coinvolto in un episodio in cui avrebbe risposto a soggetti ritenuti criminali. La raccolta firme mira a sostenere questa richiesta di detenzione, coinvolgendo gruppi di diversa estrazione politica e sociale.

Mario Roggero ha tre colpe: è italiano, è benestante e si è permesso di reagire a dei criminali. Ergo: il bersaglio perfetto della sinistra, sia quella estrema, antifa, centrosocialara, insomma alla Ilaria Salis, sia quella salottiera, radical chic, da rose nei cannoni. La lotta di classe contro il gioielliere, piccolo borghese, che spara per difendere se stesso e la sua famiglia da tre rapinatori, è partita. Ma come si permette costui a cercare di far valere il diritto alla proprietà privata? Influencer, giornalisti, attori, collettivi, persino politici eletti e rappresentanti delle istituzioni, col pugno chiuso e il cuore rosso, hanno messo in moto la macchina dell’invidia sociale al grido di “buttate la chiave”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Roggero, la raccolta firme della sinistra per tenerlo in galera

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