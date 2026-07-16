Cuneo Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano | Centrodestra avvia raccolta firme per la grazia

Il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua attività si è costituito nel carcere di Fossano. La condanna definitiva, emessa dalla Corte di Cassazione, è di 14 anni e 9 mesi di reclusione. Nel frattempo, il centrodestra ha avviato una raccolta firme per chiedere la grazia.

Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 nove mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria si è costituito nel carcere di Fossano., "Conto che la giustizia sia giustizia con la 'g' maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne, che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e sua figlia da dei rapinatori. Quindi, quella per me non è giustizia e conto che l'intero centrodestra si faccia promotore della richiesta di grazia per Mario Roggero perché, dopo una vita di lavoro, passare anni in carcere a 72 anni, dopo essere stato aggredito e rapinato, non penso sia giusto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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