La gioielleria di Mario Roggero a Gallo di Grinzane Cavour è stata riaperta dopo l’arresto del proprietario. La gestione del negozio è passata alla moglie e a una delle figlie. La famiglia ha dichiarato che si tratta di un nuovo inizio. La gioielleria, chiusa temporaneamente, ha ripreso l’attività senza ulteriori dettagli sulla situazione legale di Roggero. La riapertura è stata comunicata tramite un messaggio della famiglia.

Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta. Il negozio di Gallo di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la sua pena nel carcere di Bollate, a Milano., La difesa di Roggero ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Cuneo.

© Tgcom24.mediaset.it - Grinzane Cavour (Cuneo), riaperta la gioielleria di Mario Roggero | La moglie: "Per noi inizia una nuova pagina"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RIAPRE la GIOIELLERIA di ROGGERO, nel negozio la moglie e una delle figlie

Notizie e thread social correlati

Grinzane Cavour, riaperta la gioielleria di Mario Roggero | La moglie: "Per noi inizia una nuova pagina"A seguito dell’arresto di Mario Roggero, la gioielleria di famiglia a Gallo di Grinzane Cavour è stata riaperta.

Mario Roggero, riaperta la gioielleria di Grinzane Cavour: la moglie in negozio, il cartello per i giornalistiLa gioielleria di Grinzane Cavour è stata riaperta martedì mattina, con un cartello rivolto ai giornalisti.

Temi più discussi: Grinzane Cavour, chiude la provinciale 3 a Gallo: al via i lavori per la nuova rotatoria; Roggero, interviene anche Musk: Pazzesco. Giudice e procuratore da condannare; Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise i due rapinatori inseguendoli fuori dal negozio; Il gioielliere di Grinzane Cavour si costituirà quando avrà l'ordine di carcerazione. Raccolta di firme del centrodestra per la grazia, Nordio avvia l'istruttoria.

La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è riaperta da questa mattina. Lo ha confermato all’Ansa una delle figlie del gioielliere condannato per l’omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell’aprile del 2021. A occu x.com

Riaperta la gioielleria di Roggero, la moglie: 'Spero molto presto possa venire qui'A occuparsi dell'attività la donna e una delle figlie. 'Non deve assolutamente stare in carcere, mi sembra un bruttissimo sogno' (ANSA) ... ansa.it

Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a GrinzaneA occuparsi dell'attività, mentre il gioielliere resta detenuto al carcere di Bollate, è la moglie con una delle figlie ... rainews.it