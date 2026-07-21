Mario Roggero in un video la rapina del 2015 | l’assalto al negozio e il pestaggio Così il gioielliere rimase sotto shock

Un video inedito mostra l’assalto alla gioielleria avvenuto nel maggio 2015, con il negozio messo a soqquadro e un pestaggio violento. La rapina si svolse con i malviventi che, entrati nel negozio, aggredirono il proprietario, lasciandolo sotto shock. Il filmato riprende i momenti di caos e violenza durante l’assalto, che si concluse con il furto di beni di valore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o indagini recenti.

L’ assalto al negozio, le botte da orbi, il locale a soqquadro. C’è un video inedito della rapina che Mario Roggero subì nel maggio 2015 nella sua gioielleria di Grinzane Cavour. La prima, quella che causò al gioielliere un trauma tale – secondo la difesa – da portarlo a reagire sei anni dopo inseguendo e sparando ai «nuovi» rapinatori. Il filmato fu proiettato al processo contro i rapinatori, ma non era mai stato diffuso. Ora lo ha pubblicato TgCom24. Nella clip di meno di un minuto si vedono due finti clienti entrare nel negozio di Roggero, e avventarsi pochi secondi dopo su di lui, oltre che sulla refurtiva. Segue un duro pestaggio, al termine del quale il gioielliere verrà immobilizzato a terra, mentre in negozio è presente anche una figlia. 🔗 Leggi su Open.online

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Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise due rapinatori

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Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise i due rapinatori inseguendoli fuori dal negozioIl 28 aprile 2021 in provincia di Cuneo, due rapinatori arrivarono in auto bianca a una gioielleria.

Roggero, gioielliere soffriva di "disturbo post traumatico" dopo rapina nel 2015, giudici: "Insufficiente per parlare di autodifesa"Nel 2015, un gioielliere fu vittima di una rapina e successivamente soffrì di disturbo post traumatico.

Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Chi è Mario Roggero; Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

''Siamo contenti perché la gioielleria Roggero è un'attività storica all'interno della nostra comunità e rivederla aperta ci rende felici anche se è una felicità un po' amara, perché purtroppo sappiamo che Mario non c'è''. Così il sindaco di Grinzane Cavour, Gian x.com

Mario Roggero, la difesa chiede il differimento della pena anche al Tribunale di sorveglianza di MilanoOggi l'Ufficio di sorveglianza milanese ha restituito gli atti a Torino (da cui li aveva ricevuti), ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese poiché l'istanza era stata presentata qua ... msn.com

Mario Roggero è in carcere a Bollate. Visita di Salvini: Sta bene, vorrei candidarloPrime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in ... tg24.sky.it