Mario Roggero il gioielliere condannato in via definitiva per l’omicidio dei rapinatori | la decisione della Cassazione – Il video

La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per un gioielliere, accusato di aver sparato e ucciso due rapinatori e ferito un altro durante una rapina nel suo negozio avvenuta il 28 aprile 2021. La sentenza chiude il procedimento giudiziario iniziato con il processo di primo grado e confermato in appello.

È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. L’appello sui social. Alla vigilia del verdetto, il gioielliere aveva affidato ai social un appello. In un video pubblicato sul proprio profilo Facebook si è detto profondamente provato dall’attesa: «Questa situazione ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni sopportiamo un calvario che non abbiamo scelto». Infine, i ringraziamenti «per tutto quello che avete fatto per noi finora. 🔗 Leggi su Open.online

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Caso Roggero: Sconto di pena in Appello. 14 anni sono ancora troppi

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E' definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici x.com

Come diamine fa certa gente a stare dalla parte di Mario Roggero? reddit

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