Mario Roggero oggi la sentenza della Cassazione L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori | Pregate per me – Il video

Oggi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza nel processo a un gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a quasi 15 anni di carcere. Dopo cinque anni di battaglie legali, è stato confermato il giudizio sull’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio. Il gioielliere aveva chiesto aiuto in un video, chiedendo di pregare per lui.

Dopo cinque anni di iter giudiziario, è attesa per oggi, mercoledì 15 luglio, la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e per il ferimento di un terzo. L’appello sui social. Alla vigilia del verdetto, il gioielliere, oggi 72enne, ha affidato ai social un appello. In un video pubblicato sul proprio profilo Facebook si è detto profondamente provato dall’attesa: «Questa situazione ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni sopportiamo un calvario che non abbiamo scelto». 🔗 Leggi su Open.online

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CASO ROGGERO, DOMANI LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULLA LEGITTIMA DIFESA

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Oggi la Cassazione deciderà se confermare o meno la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere Mario Roggero. Difendere la proprietà privata equivale a difendere la propria vita. Non è il gioielliere che valuta i suoi beni più della vita dei ladri, x.com

Come diamine fa certa gente a stare dalla parte di Mario Roggero? reddit

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