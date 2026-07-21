La procura di Torino ha sequestrato 50 mila euro su un conto in Tunisia intestato a un gioielliere e alla moglie. Il denaro proveniva da un conto tunisino e si trovava presso una banca locale. Non sono stati forniti dettagli su come siano arrivati i soldi o le motivazioni del sequestro.

La procura di Torino ha sequestrato 50 mila euro a Mario Roggero. Il denaro si trovava su un conto intestato al gioielliere e alla moglie, aperto presso una banca in Tunisia. Il denaro era stato raccolto attraverso una campagna di solidarietà, ma era stato spostato da un conto italiano a uno estero. La Procura ha quindi deciso di sequestrarlo in via cautelativa, per evitare che non risultasse come parte del patrimonio della famiglia quando verranno decretati i risarcimenti. Sequestrati 50 mila euro a Mario Roggero Da dove venivano i soldi sul conto in Tunisia Il denaro ricevuto da Roggero con le donazioni Sequestrati 50 mila euro a Mario Roggero È stata la procuratrice generale di Torino Lucia Musti a spiegare nel dettaglio la questione del sequestro di 50 mila euro a Mario Roggero, emersa nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero aveva un conto in Tunisia con 50 mila euro, da dove arrivavano e perché sono stati sequestrati

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Sequestrati 50 mila euro su un conto in Tunisia di Mario Roggero e della moglie

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Quattordici anni e nove mesi, come aveva già stabilito la Corte d’Appello. Diventa definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio x.com

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Ko Mario Roggero i roto i te whare herehere: ko wai ng? kaipahua tokotoru, ?, he aha t? te morehu e mahi ana i t?nei r??Mario Roggero è in carcere. Intanto, è emersa la storia dei rapinatori uccisi nella sparatoria e del sopravvissuto. notizie.it