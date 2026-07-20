Caso Roggero sequestrati 50.000 euro su un conto in Tunisia

Da ildifforme.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sequestrati 50.000 euro su un conto in Tunisia nell’ambito del caso Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi, resta al centro dell’attenzione. La somma è stata confiscata durante le indagini, che proseguono. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del sequestro o sulla provenienza dei fondi. La vicenda coinvolge anche altre inchieste relative alle attività del gioielliere e alle procedure giudiziarie in corso.

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Il gioielliere di Grinzane Cavour, MarioRoggero, continua acatalizzare l’attenzione mediatica. Dopo la condanna a14 anni e 9 mesia seguito di una drammatica rapina avvenuta nel suo negozio il 28 aprile 2021, quando uccisedue rapinatori e ne ferì un terzo, un comunicato dellaProcura generale di Torinomira a chiarire la questione del “risarcimento danni“. È stato reso ufficialmente noto che si è proceduto al sequestro conservativo di50.000 euro,a garanzia delle spese di giustizia, su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie,Mariangela Sandrone. Stando a quando specificato nella nota della Procura, laCorte d’Assise di Asti, con sentenza confermata sul punto in appello, ha condannato Roggero “al pagamento di una provvisionale pari a complessivi480. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Temi più discussi: Chi è Mario Roggero; Roggero, il debito con le famiglie (pronte a pignorarlo). Con la pistola minacciò il fidanzato della figlia; Rapina di Grinzane, i risarcimenti alle famiglie delle vittime e anche al complice sopravvissuto; Mario Roggero nel 2005 estrasse la pistola contro l'allora fidanzato della figlia e i suoi genitori.

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