Mario Roggero la Procura sequestra 50 mila euro al gioielliere | scovato un conto in Tunisia con i fondi dei sostenitori

Da open.online 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procura ha sequestrato 50 mila euro a un gioielliere condannato per omicidio. I fondi sono stati trovati su un conto in Tunisia, collegato ai sostenitori dell’indagato. La somma è stata bloccata su un conto corrente tunisino, nell’ambito di un procedimento legato alla condanna definitiva a quasi 15 anni di reclusione. Il gioielliere, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, aveva precedenti penali.

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Cinquantamila euro bloccati su un conto corrente bancario in Tunisia. È l’ultimo provvedimento che colpisce Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. La Procura generale di Torino, attraverso una nota firmata dalla pg Lucia Musti, ha infatti disposto e ufficializzato il sequestro conservativo della somma depositata all’estero, su un conto cointestato al gioielliere e a sua moglie, Mariangela Sandrone. L’operazione dei magistrati serve a blindare le risorse necessarie per le spese di giustizia, intervenendo con il comunicato anche con l’obiettivo di «chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni» all’indomani del verdetto della Cassazione. 🔗 Leggi su Open.online

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Sequestrati 50 mila euro su un conto in Tunisia di Mario Roggero e della moglie

Video Sequestrati 50 mila euro su un conto in Tunisia di Mario Roggero e della moglie

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Temi più discussi: Mario Roggero si è costituito a Bollate. Ministero: 'L'iter per la grazia non è ancora partito'; Il procuratore capo di Asti sul caso Roggero: Quel giorno non fu difesa, ma reazione violenta. Chi spara non è più lo stesso; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Caso Roggero, il procuratore: Non fu difesa ma reazione violenta.

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