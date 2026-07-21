Mario Ermito | Non ho mai tradito nella mia vita ma in un gioco lo farei C’è un pregiudizio contro chi è bello come se non potesse essere anche capace
Mario Ermito afferma di non aver mai tradito nella vita, ma riconosce che potrebbe farlo in un gioco. Sostiene che esiste un pregiudizio contro chi è bello, come se fosse meno capace. Nella sua partecipazione a The Traitors, il format prevede ruoli di Traditori e Leali. Ermito afferma di essere una persona che ha sempre costruito rapporti, senza specificare se abbia mai tradito in modo reale o solo nel contesto del gioco.
Mario Ermito, il meccanismo di The Traitors prevede che i concorrenti siano divisi tra Traditori e Leali. Lei ha mai tradito? «Sono una persona che ha sempre costruito nei rapporti. Mi piace creare fondamenta solide, anche nel lavoro. Non ho nella mia indole il tradimento: sono sempre stato fedele nell’amicizia, in amore e professionalmente. Amo condividere, crescere con la mia partner e fare gioco di squadra. Non ho mai tradito nella mia vita». Che cosa considera davvero un tradimento: soltanto quello fisico? «Il tradimento è venire meno al benessere psicologico della persona che si ama. E può essere anche mentale. È doloroso sia farlo sia riceverlo: se lo commetti hai la coscienza sporca, se lo subisci ti senti vulnerabile e vedi crollare il tuo mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Mario Ermito: Non ho mai tradito nella mia vita, ma in un gioco lo farei. C’è un pregiudizio contro chi è bello, come se non potesse essere anche capaceNon ho mai tradito nella mia vita, ma lo farei in un gioco. Mario Ermito, attore e musicista, è uno dei nuovi volti italiani su cui punta Prime Video. Nato a Brindisi nel 1991, ha cominciato ... vanityfair.it
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