Mario Ermito afferma di non aver mai tradito nella vita, ma riconosce che potrebbe farlo in un gioco. Sostiene che esiste un pregiudizio contro chi è bello, come se fosse meno capace. Nella sua partecipazione a The Traitors, il format prevede ruoli di Traditori e Leali. Ermito afferma di essere una persona che ha sempre costruito rapporti, senza specificare se abbia mai tradito in modo reale o solo nel contesto del gioco.

Mario Ermito, il meccanismo di The Traitors prevede che i concorrenti siano divisi tra Traditori e Leali. Lei ha mai tradito? «Sono una persona che ha sempre costruito nei rapporti. Mi piace creare fondamenta solide, anche nel lavoro. Non ho nella mia indole il tradimento: sono sempre stato fedele nell’amicizia, in amore e professionalmente. Amo condividere, crescere con la mia partner e fare gioco di squadra. Non ho mai tradito nella mia vita». Che cosa considera davvero un tradimento: soltanto quello fisico? «Il tradimento è venire meno al benessere psicologico della persona che si ama. E può essere anche mentale. È doloroso sia farlo sia riceverlo: se lo commetti hai la coscienza sporca, se lo subisci ti senti vulnerabile e vedi crollare il tuo mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mario Ermito: «Non ho mai tradito nella mia vita, ma in un gioco lo farei. C’è un pregiudizio contro chi è bello, come se non potesse essere anche capace»

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