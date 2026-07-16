Quando Vittorio Feltri disse nel 2024 | Mai tradito mia moglie ho sempre diversificato per rendere la vita meno noiosa - VIDEO
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Il "diretur" ospite nella puntata di Belve del 17 dicembre 2024 aveva ripercorso con Francesca Fagnani i momenti più difficili della sua vita, dalla morte del padre quando aveva sei anni alla perdita della prima moglie subito dopo il parto delle figlie gemelle Nella puntata di Belve del 17 di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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