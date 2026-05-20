Willie Peyote | A 15 anni scegliere di non essere più un Testimone di Geova mi ha insegnato a capire chi non volevo essere anche se avevo paura di ferire mia madre Oggi ho imparato che la polemica non sempre serve

Da vanityfair.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In che fase della vita è oggi? «Sono entrato in una stagione della vita in cui, in qualche modo, il mio corpo va verso il decadimento. Di base, superati i quaranta, non si migliora più». Willie Peyote quante volte si è schiantato? «Molte volte, ma non ho mai avuto uno schianto definitivo: sono sempre riuscito a rialzarmi. Certe volte le nasate e le botte fanno bene, perché magari ti serviranno a non fare più quella scelta sbagliata e a conoscere meglio alcuni lati di te che vuoi nascondere o vuoi cambiare». Per esempio? «Il gusto della polemica, che è una cosa che mi rappresenta ma che oggi ho imparato a dosare: non sempre serve. Mi diverte meno perché, con i tempi che stiamo attraversando, mi pare gratuito». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Willie Peyote: «A 15 anni scegliere di non essere più un Testimone di Geova mi ha insegnato a capire chi non volevo essere, anche se avevo paura di ferire mia madre. Oggi ho imparato che la polemica non sempre serve»
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