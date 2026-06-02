Roma la provocazione del panino con la porchetta alla festa musulmana e l’appello di Mario Adinolfi alla famiglia Berlusconi

Durante la festa di Eid al-Adha a Villa Giordani, un uomo ha portato un panino con la porchetta tra i partecipanti. La scena ha suscitato reazioni sui social, con commenti e discussioni sulla provocazione. La presenza del panino è stata interpretata come un gesto di sfida o provocazione verso i partecipanti alla celebrazione musulmana. Nel frattempo, è stato rivolto un appello pubblico alla famiglia Berlusconi da parte di un noto esponente politico.

Hanno infiammato i social le polemiche nate domenica in occasione della celebrazione della festa del sacrificio a Roma a Villa Giordani, quando il personal trainer e divulgatore romano, Simone Carabella, si è presentato alla festa di Eid al-Adha con in mano un panino con la porchetta. A unirsi al suo appello in difesa dei romani e delle tradizioni italiane minacciate è stato anche Mario Adinolfi, che chiede a Mediaset e alla famiglia Berlusconi di prendere posizione contro le affermazioni di una giornalista di Carta Bianca presente all’evento. Se da un lato, la comunità islamica ha lanciato diverse provocazioni al divulgatore romano,... 🔗 Leggi su Open.online

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Simone Carabella e la Provocazione alla Festa Islamica: Cosa Sta Succedendo | RUVIDO 330

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