Caso Mario Adinolfi dentro la rete Scommessa Collettiva | il sistema era noto da anni almeno sui social
Mario Adinolfi è stato coinvolto in un'indagine riguardante il sistema denominato Scommessa Collettiva, che era attivo sui social e promosso dai canali di Adinolfi. Le autorità sostengono che il sistema fosse noto da diversi anni, almeno sui social media, e che fosse regolarmente sponsorizzato dall'account dell'indagato finché è rimasto attivo. Le verifiche continuano per accertare eventuali responsabilità legate alla gestione e alla promozione di questa piattaforma.
Secondo le accuse, Mario Adinolfi aveva creato un sistema chiamato Scommessa Collettiva. Era un progetto noto sui social, dove finché era attivo veniva sponsorizzato regolarmente dai canali di Adinolfi. Tutto si basava sul raccogliere fondi con cui finanziare scommesse considerate sicure. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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