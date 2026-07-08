Caso Mario Adinolfi dentro la rete Scommessa Collettiva | il sistema era noto da anni almeno sui social

Notizia in breve

Mario Adinolfi è stato coinvolto in un'indagine riguardante il sistema denominato Scommessa Collettiva, che era attivo sui social e promosso dai canali di Adinolfi. Le autorità sostengono che il sistema fosse noto da diversi anni, almeno sui social media, e che fosse regolarmente sponsorizzato dall'account dell'indagato finché è rimasto attivo. Le verifiche continuano per accertare eventuali responsabilità legate alla gestione e alla promozione di questa piattaforma.