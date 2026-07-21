Arezzo, 21 luglio 2026 – Grande orgoglio e soddisfazione a Rondine Cittadella della Pac e per l'importante traguardo raggiunto da Maria Karapetyan. Membro dell'Assemblea Nazionale dell'Armenia e "Rondine d’Oro", Karapetyan è stata eletta Vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE. L'elezione ha visto una convergenza straordinaria sulla sua figura: la deputata ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati, raccogliendo 119 voti da parte dei parlamentari in rappresentanza di 57 Paesi. A nome di tutta Rondine vanno a Maria le più vive congratulazioni per questo bellissimo riconoscimento, accompagnate dalla certezza che saprà svolgere il suo prestigioso incarico con eccellente professionalità e profonda umanità, continuando a coltivare il dialogo e la riconciliazione tra i popoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maria Karapetyan, ex studentessa di Rondine, eletta Vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare dell'Osce

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