Oggi alla Camera dei deputati si è svolta la seconda giornata di lavori del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare Nato. Durante l’incontro sono stati discussi temi relativi alle relazioni tra i paesi della regione e alle modalità di rafforzare il dialogo tra i popoli. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari paesi e si è concentrata su questioni di cooperazione e sicurezza.

ROMA – Si è tenuta oggi, 12 maggio, alla Camera dei deputati, la seconda giornata di lavori del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM), forum dell’Assemblea parlamentare della Nato che ospita le delegazioni dei 32 Paesi Membri dell’Alleanza e i rappresentanti dei Paesi partner dell’Africa settentrionale e del Golfo. Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha rivolto in apertura dei lavori il proprio indirizzo di saluto. “In un tempo segnato da tensioni e incertezze – ha affermato Fontana – auspico che il confronto di queste giornate contribuisca a rafforzare la cooperazione tra i Parlamenti e soprattutto il dialogo tra i popoli”.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare Nato, Fontana: “Rafforzare dialogo tra popoli”

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