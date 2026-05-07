Alla Camera si svolge il seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare Nato, organizzato dalla Delegazione italiana in occasione del trentesimo anniversario della sua presenza. L’evento si tiene l’11 e il 12 maggio nell’Aula dei Gruppi di via di Campo Marzio 78. La delegazione è guidata dal presidente Lorenzo Cesa.

ROMA – La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, nel suo 30esimo anniversario, presieduta da Lorenzo Cesa (foto), ospita l’11 e il 12 maggio, nell’Aula dei Gruppi della Camera in via di Campo Marzio 78, il Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM). Il GSM è un forum al quale partecipano i parlamentari dei Paesi membri della Nato e dei Paesi partner tra cui è prevista in particolare la presenza di delegati di Algeria, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Israele, Marocco, Qatar, Serbia, Svizzera e Ucraina. Al Seminario, che ha inizio lunedì alle 10.30 ed è presieduto da Giangiacomo Calovini,...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alla Camera il Seminario Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare Nato

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