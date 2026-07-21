Senza timore di smentita, Marcus Miller, sul palco del Summer stasera alle 21.30, in piazza Napoleone, è uno dei più grandi jazzisti del pianeta. È lui che ha portato il basso elettrico, dopo le purtroppo breve avventura di Jaco Pastorius, al centro di tante esperienze musicali e non solo jazz. Fondamentale la sua collaborazione con Miles Davis, ovvero il più geniale di sempre, insieme a Charlie Parker, ma l’unico a rompere i confini con gli altri generi musicali. Dal 1981 al 1989, Miller, prima ha solo suonato il basso nella formazione di Davis, poi ha prodotto e arrangiato tre album straordinari quali “Tutu“, “Music from Siesta“ e “Amandla“, nei quali il jazz è stato solo una chiave per attraversare altri universi musicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marcus Miller suona Miles Davis. La storia del jazz in un concerto

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Marcus Miller We Want Miles live at Montreal Jazz Fest 6/25/26

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Eterno pioniere del jazz: cento volte Miles DavisIl 26 maggio si è celebrato il centenario di Miles Davis, musicista statunitense nato nel 1926.

Il secolo di Miles Davis, inquieto poeta del jazzIl 26 maggio si ricorda il centenario di nascita di Miles Davis, considerato uno dei principali innovatori del jazz del XX secolo.

Argomenti più discussi: MARCUS MILLER: la lezione di Miles Davis; Miles Davis, dal burnout alla rinascita. Marcus Miller riporta il genio all’Auditorium; We Want Miles. Ma soprattutto vogliamo il suo coraggio; We want Miles, la bellezza senza tempo della musica di Davis incanta il pubblico della MusiCa arena (video).