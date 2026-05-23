Il 26 maggio si è celebrato il centenario di Miles Davis, musicista statunitense nato nel 1926. Considerato uno dei pionieri del jazz, Davis ha lasciato un’eredità duratura nel mondo della musica. La sua carriera ha attraversato diverse fasi, con innovazioni che hanno influenzato generazioni di artisti. La sua figura ha mantenuto un ruolo di rilievo anche dopo la morte, avvenuta nel 1991. La sua musica continua a essere ascoltata e studiata a livello internazionale.

Note sussurrate alle orecchie. A cento anni dalla nascita (26 maggio), Miles Dewey Davis III continua a essere più di un'icona pop. È un metodo. Una mutazione continua. Nel jazz quasi tutti hanno avuto un'epoca. Miles Davis le ha avute tutte. Quando una scena diventava prevedibile, l'abbandonava senza guardarsi indietro. «Non suonare quello che c'è - diceva - suona quello che non c'è». Quando arrivò a New York nel 1944, il giovane Miles capì che le vere lezioni erano quelle che prendeva di notte nei club di Harlem. Fu lì che incontrò Charlie Parker e Dizzy Gillespie, sacerdoti del bebop: il jazz veloce, nervoso, virtuosistico che incendiava l'America. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eterno pioniere del jazz: cento volte Miles Davis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Jazz a Guastalla: Roberto Gatto celebra Coltrane e Miles DavisIl batterista Roberto Gatto porterà il jazz al teatro comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla mercoledì 8 aprile alle ore 21.

We want Miles, per Davis grande notte jazz stasera al PetrarcaAezzo, 30 aprile 2026 – Il concerto in omaggio a Miles Davis a cent’anni dalla nascita.

Kind of Miles, sul nuovo Robinson i cent’anni dalla nascita del genio del jazzIl grande Davis ha rivoluzionato la musica, e continua a farlo. Ce lo raccontano Giancarlo De Cataldo, Geoff Dyer intervistato da Claudia Morgoglione, e ... repubblica.it

Eterno pioniere del jazz: cento volte Miles DavisNote sussurrate alle orecchie. A cento anni dalla nascita (26 maggio), Miles Dewey Davis III continua a essere più di un’icona pop. iltempo.it