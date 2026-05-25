il secolo di miles davis inquieto poeta del jazz

Il 26 maggio si ricorda il centenario di nascita di Miles Davis, considerato uno dei principali innovatori del jazz del XX secolo. La sua carriera si è estesa per diversi decenni, durante i quali ha contribuito a rivoluzionare il genere musicale con nuovi stili e approcci. La sua influenza si è fatta sentire attraverso le numerose registrazioni e collaborazioni con altri artisti di rilievo. La ricorrenza invita a riflettere sul suo ruolo nel panorama musicale.

Celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, che cade il 26 maggio, vuol dire celebrare l’opera di uno dei geni innovatori della musica del ‘900. La sua potenza creativa, la sua capacità di anticipare il futuro, la sua lezione secondo cui i principi fondanti della sua arte sono l’individualità dello stile e del suono, ne fanno una figura che ha travalicato i confini del jazz e che già in vita conviveva con il suo mito. Sono davvero pochi gli artisti che nel corso della loro carriera sono riusciti a cambiare più volte le regole del loro ambito espressivo aprendo nuove possibilità creative come ha fatto lui: il paragone possibile è Picasso, che in fondo lo riguarda da vicino per la passione con cui nell’ultima parte della sua vita tumultuosa si è dedicato alla pittura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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