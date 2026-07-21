Marco Pannella ‘Nessuno tocchi Caino’ lo ricorda in un’assemblea degli iscritti siciliani a Palermo

Da quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 25 luglio, alle 9.30, si terrà a Palermo un’assemblea regionale degli iscritti a ‘Nessuno tocchi Caino’ nello Spazio Lab in via Faraone 2. L’evento è dedicato a ricordare Marco Pannella, con un intervento dedicato a lui. L’iniziativa coinvolge i membri del gruppo e si concentra su temi legati alla campagna contro la pena di morte.

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Roma, 21 luglio 2026 – Sabato 25 luglio, dalle ore 9.30 nello Spazio Lab (ex Scales Club) in via Faraone 2 a Palermo, si svolge l'assemblea regionale degli iscritti a  ‘Nessuno tocchi Caino’. Sono previsti gli interventi di Santi Consolo (presidente d'onore dell’associazione), Rita Bernardini (presidente), Sergio D’Elia  (segretario), Elisabetta Zamparutti (tesoriere) e Pietro Cavallotti (componente il direttivo). Nel decennale della scomparsa di Marco Pannella, ‘Nessuno tocchi Caino’ continua a seguire l'indicazione del suo fondatore che ammoniva quanto fosse importante che "quando qualcuno viene a mancare quello che conta è quanti sono quelli che della mancanza ne faranno una presenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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