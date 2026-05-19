Dieci anni fa moriva Marco Pannella l’omaggio di ‘Nessuno tocchi Caino’ per ricordarlo

Oggi si celebra il decimo anniversario della scomparsa di Marco Pannella, figura politica italiana. La data è accompagnata da un omaggio promosso dall’associazione 'Nessuno tocchi Caino', che ha organizzato iniziative per ricordarne la memoria. La morte di Pannella avvenne dieci anni fa, e da allora sono state numerose le occasioni di commemorazione pubblica e privata. La sua figura è stata spesso associata a battaglie politiche e sociali che hanno segnato un'epoca nel panorama nazionale.

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(Adnkronos) – Oggi, 19 maggio 2026, ricorre il decennale dalla morte di Marco Pannella. 'Nessuno tocchi Caino' celebra la ricorrenza, anche simbolicamente, con la decisione di stabilire la sua nuova sede a Roma in Via della Panetteria 15, di fronte alla casa nella quale Pannella ha vissuto fino all’ultimo. Per i dirigenti dell’associazione, Rita Bernardini,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SPECIALE Dieci anni moriva Marco Pannella: il saluto della sua Teramo Sullo stesso argomento Radio Radicale, Zamparutti lascia: esclusa Nessuno tocchi CainoLa dirigente radicale interrompe la trasmissione “Dei diritti e delle pene”: denuncia l’esclusione dell’associazione e pone il tema del pluralismo... Leggi anche: Dieci anni senza Marco Pannella Dieci anni fa moriva Marco Pannella e in questo video podcast di 24Ore Podcast raccontiamo la sua storia. Guarda il video podcast di 24Ore Podcast intitolato Marco. Sai chi era Pannella? x.com Dieci anni fa moriva Marco Pannella, l'omaggio di 'Nessuno tocchi Caino' per ricordarloOggi, 19 maggio 2026, ricorre il decennale dalla morte di Marco Pannella. 'Nessuno tocchi Caino' celebra la ricorrenza, anche simbolicamente, con la decisione di stabilire la sua nuova sede a Roma in ... adnkronos.com Dieci anni fa moriva Pannella, mille iniziative per un leaderLe manifestazioni per ricordarlo nella giornata di domani, tra targhe commemorative e maratone oratorie. Le idee di un protagonista della politica italiana ... rainews.it