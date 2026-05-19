Dieci anni fa moriva Marco Pannella l’omaggio di ‘Nessuno tocchi Caino’ per ricordarlo
Oggi si celebra il decimo anniversario della scomparsa di Marco Pannella, figura politica italiana. La data è accompagnata da un omaggio promosso dall’associazione 'Nessuno tocchi Caino', che ha organizzato iniziative per ricordarne la memoria. La morte di Pannella avvenne dieci anni fa, e da allora sono state numerose le occasioni di commemorazione pubblica e privata. La sua figura è stata spesso associata a battaglie politiche e sociali che hanno segnato un'epoca nel panorama nazionale.
(Adnkronos) – Oggi, 19 maggio 2026, ricorre il decennale dalla morte di Marco Pannella. 'Nessuno tocchi Caino' celebra la ricorrenza, anche simbolicamente, con la decisione di stabilire la sua nuova sede a Roma in Via della Panetteria 15, di fronte alla casa nella quale Pannella ha vissuto fino all’ultimo. Per i dirigenti dell’associazione, Rita Bernardini,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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