Radio Radicale Zamparutti lascia | esclusa Nessuno tocchi Caino

Una dirigente di Radio Radicale ha interrotto la trasmissione “Dei diritti e delle pene” per denunciare l’esclusione di Nessuno tocchi Caino dall’emittente. Durante l’intervento, ha sottolineato la perdita di pluralismo e criticato la decisione di non far partecipare l’associazione. La stessa persona ha poi annunciato il suo abbandono della radio, in segno di protesta.

La dirigente radicale interrompe la trasmissione “Dei diritti e delle pene”: denuncia l’esclusione dell’associazione e pone il tema del pluralismo. Elisabetta Zamparutti, Tesoriere dell’Associazione Radicale Nessuno tocchi Caino e componente il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, coautrice della trasmissione “Dei diritti e delle pene” in onda su Radio Radicale, nel rendere pubblica la sua decisione di interrompere la collaborazione, ha dichiarato quanto segue: “Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di essere coautrice di una trasmissione radiofonica sui temi della privazione delle libertà, in relazione al mio ruolo nel Comitato europeo per la prevenzione della tortura.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Radio Radicale, Zamparutti lascia: esclusa Nessuno tocchi Caino Notizie correlate Mettere in sicurezza anche Radio RadicaleNella legge “mille proroghe” non è stato inserito il contributo che da decenni viene riconosciuto a Radio radicale come compenso per le trasmissioni... Magistratura democratica: scongiurare riduzione fondi a Radio Radicale“Ci sono molte buone ragioni per scongiurare la progettata riduzione del contributo pubblico a Radio Radicale, che rischierebbe di condurla...