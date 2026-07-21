Marchisio ha commentato la situazione della Juventus, affermando che la squadra necessita di una ricostruzione completa. Ha sottolineato che il centrocampo deve essere sistemato, citando Douglas Luiz come un giocatore con grandi potenzialità. Le sue parole sono state rilasciate questa mattina a Tuttosport, dove ha analizzato le priorità per il mercato dei bianconeri. Nessun dettaglio sulle strategie specifiche o sui tempi di intervento.

di Luca Fioretti Marchisio è intervenuto questa mattina a Tuttosport per parlare della Juventus e del mercato dei bianconeri: tutte le sue dichiarazioni. Claudio Marchisio è intervenuto a Tuttosport. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DI COSA HA BISOGNO LA JUVE – « Di tempo, prima di tutto. Si sono presentati a questa partita con solo una parte della rosa a disposizione. Era un’amichevole in cui serviva esclusivamente mettere un po’ di carburante nelle gambe. Ma la strada rimane molto lunga e il mercato della Juve non è ancora partito: occorre comprendere chi farà le valigie e chi arriverà alla Continassa ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio netto sulla Juve: «Bisogna ricostruire tutta la squadra. Douglas Luiz? Ha grandi potenzialità, ma quel centrocampo va messo a posto»

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Claudio Marchisio: Pangeran yang Tidak Lari Saat Kapal Karam

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