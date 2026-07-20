Claudio Marchisio ha commentato la situazione della Juventus durante la Kings World Cup Clubs 2026, affermando che il club richiede tempo per costruire una squadra solida e che si sta lavorando in questa direzione. Ha anche parlato di Douglas Luiz, sottolineando che il centrocampista possiede qualità e potenziale, ma che è necessario rafforzare il reparto mediano con elementi affidabili. Non sono stati forniti dettagli sui trasferimenti o sulle tempistiche.

di Luca Fiore Claudio Marchisio, in occasione della Kings World Cup Clubs 2026, ha parlato della Juventus, del mercato bianconero e di Douglas Luiz. Claudio Marchisio ha fatto il punto sulla Juventus durante la presentazione della Kings World Cup Clubs 2026, infatti, l’ex centrocampista ha analizzato le mosse della dirigenza bianconera sul mercato, di Douglas Luiz e dell’evento sportivo che si terrà dal 26 luglio al 1 agosto a Milano. Queste le sue dichiarazioni: SULLA JUVENTUS – «La Juve vista con il Basilea? Serve tempo, non c’era tutta la rosa, è stato un test match. Credo che per la costruzione della squadra ci voglia ancora del tempo. Il mercato è appena partito ma credo che verrà fatto un grande lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio promuove la nuova Juve: «Serve tempo ma verrà fatto un grande lavoro. Douglas Luiz? Ha qualità e potenziale, ma c’è bisogno di un centrocampo affidabile»

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MARCHISIO PARLA DI MANNINGER

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