Il centrocampo della Juventus rimane un settore in evoluzione, con diversi nomi sul tavolo tra cui Thuram, Koopmeiners, Douglas Luiz e altri nuovi acquisti. La sessione di mercato è ancora aperta e non sono state confermate ufficialmente le scelte definitive. La squadra sta valutando varie opzioni per rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione. La programmazione della società sportiva si trova in una fase decisiva, con decisioni ancora da prendere.

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus, il centrocampo è e resta un cantiere aperto. Cosa possiamo aspettarci in questa sessione.. La programmazione della Juventus per la prossima annata entra in una fase estremamente delicata. Allo stato attuale, il centrocampo è un cantiere aperto, con situazioni intricate da risolvere il prima possibile. Le incognite riguardano profili di rilievo. Khéphren Thuram è centrale ma con un’offerta importante potrebbe anche salutare l’ambiente bianconero. Le voci suggeriscono un interessamento da parte del Paris Saint-Germain. Parallelamente, c’è da registrare la posizione di Teun Koopmeiners: l’olandese è reduce da un Mondiale deludente e potrebbe salutare la Juve dopo due stagioni, cercando nuovi stimoli in altri campionati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il centrocampo della Juve è un cantiere aperto: da Thuram a Koopmeiners, passando per Douglas Luiz e i nuovi innesti. Il punto

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