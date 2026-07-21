Alle prime luci di questa mattina, il cielo si è oscurato con nuvole cariche di temporali. Piogge intense e grandinate si sono abbattute su diverse zone, causando allagamenti e danni alle infrastrutture. Le autorità hanno emesso un'allerta gialla e arancione, in particolare per i corsi d'acqua, che rischiano di esondare. Numerosi video e foto mostrano le città colpite, con strade sommerse e alberi abbattuti.

La giornata dell'allerta meteo giallo-arancione per temporali è iniziata all'alba di oggi, martedì 21 luglio, tra tuoni e qualche goccia di pioggia nell'entroterra, specie tra le province di Ancona e Macerata, con il transito di piccoli nuclei nuvolosi scivolati via in fretta verso l'Adriatico senza lasciare tracce apprezzabili nei pluviometri della rete Mir della Protezione civile regionale. Niente di che. Ma era solo un assaggio. Il passaggio del vero fronte temporalesco era atteso sulle Marche nel pomeriggio, annunciato già ieri da un'allerta meteo (gialla nell'entroterra e arancione sulla fascia costiera e collinare) valida fino a mezzanotte odierna su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, le ultime previsionisuper-temporali e grandineallerta anche per i fiumiFoto e video: città martoriate

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