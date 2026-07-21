In molte zone delle Marche sono in corso temporali con vento forte e grandine, accompagnati da un calo delle temperature. L’allerta arancione riguarda principalmente le aree costiere e collinari, mentre quella gialla interessa l’interno. Le autorità consigliano di evitare spostamenti non necessari a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Dopo settimane di caldo intenso con temperature fino a 39°C, si registrano improvvisi cambiamenti climatici con piogge e raffiche di vento.

ANCONA Da un estremo all’altro. Al posto della bolla d’aria africana che per oltre due settimane ha surriscaldato le Marche, con temperature fino a 38-39° C, stanno arrivando temporali accompagnati da forte vento e grandinate, con un crollo delle temperature. Fenomeni che localmente possono essere anche molto intensi, tanto che ieri la Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo per temporali, valido su tutta la regione per le 24 ore odierne: allerta gialla (criticità ordinaria) per le aree interne, arancione (criticità moderata) su tutta la fascia costiera e collinare. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ecco i super-temporali con vento e grandine. Marche, allerta arancione sulla costa e in collina, gialla nell?entroterra. «Evitate spostamenti non necessari»

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Super TEMPORALI con raffiche da URAGANO e grandine GIGANTE | analisi completa

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