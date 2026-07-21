Durante un blitz nazionale, circa 600 persone sono state arrestate, tra cui molti giovani coinvolti in violenze e attività clandestine. La operazione è partita dopo l’aggressione a una squadra di vigili urbani avvenuta davanti al Colosseo nella notte del primo luglio. Numerosi sospetti sono stati trasferiti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato individui legati a gruppi giovanili violenti.

La stretta è scattata dopo l’aggressione a una pattuglia di vigili urbani davanti al Colosseo la notte del primo luglio scorso. Uno dei maranza fermati nei giorni successivi, un 18enne egiziano, è stato subito rimpatriato perché ritenuto socialmente pericoloso — «Un messaggio chiaro: chi aggredisce le forze dell’ordine e viola le regole del nostro Paese non resterà impunito», ha commentato la premier Giorgia Meloni —, mentre altri due sono finiti qualche giorno più tardi come lui al Cpr in attesa dello stesso provvedimento. Non in quello romano di Ponte Galeria, ma di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. Anche altri cinque giovani, fermati dalla polizia in operazioni analoghe nella Capitale, sono stati rinchiusi nel centri di permanenza per il rimpatrio sul territorio nazionale e potrebbero essere presto espulsi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Maranza e baby gang, quasi 600 arresti nel maxi blitz della polizia in tutta Italia: violenti e clandestini portati nei Cpr

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Tafferugli al Colosseo tra agenti, baby gang e maranza in fuga su un'auto della polizia locale

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