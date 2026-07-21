Le Filippine accusano la Guardia costiera cinese di aver colpito un marinaio alla testa con un bastone di legno nel Mar Cinese Meridionale, dopo uno scontro al Second Thomas Shoal. La Cina ha diffuso un video che mostra la propria versione dell’incidente, mentre le Filippine ne hanno pubblicato un altro con immagini diverse. La disputa riguarda lo stesso punto di contesa nel mare, con versioni opposte degli eventi.

Pechino, 21 lug. (askanews) - Due video, due versioni opposte, lo stesso punto conteso del Mar Cinese Meridionale. Dopo lo scontro al Second Thomas Shoal, le Filippine accusano la Guardia costiera cinese di avere colpito alla testa un marinaio con un bastone di legno. Pechino respinge la ricostruzione e diffonde a sua volta immagini della Guardia costiera cinese: si vedono imbarcazioni vicine in mare aperto e un militare cinese che, al megafono, intima ai filippini di mantenere la distanza. "Nave filippina, qui Guardia costiera cinese - dice un militare -. Mantenete una distanza di sicurezza. In caso contrario sarete pienamente responsabili delle conseguenze". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mar Cinese, Cina e Filippine si sfidano a colpi di video (e di remi)

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Marcos Sea Drones Challenge China In West Philippine Sea Showdown

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