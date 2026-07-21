Filippine-Cina tensioni nelle acque contese | marinai si colpiscono con remi e bastoni

Le Filippine hanno accusato la Guardia costiera cinese di aver ferito un marinaio filippino durante un incidente nelle acque del Mar Cinese Meridionale. Secondo le fonti locali, i marinai si sono colpiti con remi e bastoni in un confronto avvenuto nella zona contesa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o conseguenze legali. La situazione tra le due nazioni rimane tesa nelle aree di sovranità rivendicata nel mare.

Le Filippine hanno accusato la Guardia costiera della Cina di aver ferito un marinaio filippino durante un incidente avvenuto nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale. Secondo Pechino sono stati invece militari di Manila ad aggredire il proprio personale. I due equipaggi si sono scontrati con remi e bastoni. G8 Genova: Istituzioni, polizia e movimenti all’analisi dell’errore. Le interviste a Scajola, Trevisi e Lutrario New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Philippines and China Enter New Phase of Conflict in Contested Seas

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